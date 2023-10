L'allenatore dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN dove ha espresso il suo pensiero su quella che a suo modo di vedere è la squadra più forte del campionato.'Incontriamo l'Inter che è la più forte del campionato in questo momento per come hanno vinto le partite in Italia contro Milan e Roma ma anche in Champions. Quando incontri i più forti hai un bel metro, noi abbiamo un'ottima classifica'.