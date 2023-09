L'allenatore dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa di quello che servirebbe per battere la Juve.'Questa è la parte più impegnativa della prima parte di stagione. Abbiamo fatto un’amichevole ad agosto contro di loro, questo per noi è un bel test, ci apprestiamo con curiosità per capire quale può essere la nostra dimensione. La Juve i gol li fa sempre, sono rare le gare in cui non segna, ha sempre questa capacità realizzativa, per vincere con la Juventus devi fare più di un gol'.