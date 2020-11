Secondo quanto riportato da Il Corriere di Bergamo, l'Atalanta potrebbe perdere Gasperini solo in un caso: se dovesse essere contattato dalla Juventus. Il tecnico, alla vigilia della sfida di Champions con il Liverpool, ha parlato del suo contratto fino al 2023: "Parlo ogni volta con il presidente per decidere il progetto e per capire se andare avanti insieme. Siamo ad alti livelli da cinque anni, l'ambiente è difficilmente paragonabile ad altre piazze". Solo la Juve potrebbe infatti fargli lasciare la Dea e Bergamo. Altrimenti? Potrebbe andare avanti a lungo, praticamente 'alla Ferguson'.