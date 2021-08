ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio della Dea in Serie A. L'allenatore dei bergamaschi, però, non vuol sentir parlare di. Ecco le sue parole:"No, alzatela voi giornalisti l’asticella, perché a me va bene così. Io non voglio negare i sogni a nessuno e non devo essere io a farlo. Però per noi aver raggiunto i risultati che abbiamo ottenuto negli ultimi anni è stato come aver vinto degli scudetti, quindi speriamo di continuare ancora così in futuro. Perché vi ricordo che non è scontato e banale ripetersi".