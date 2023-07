Gian Piero, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa al termine della prima amichevole contro la Rappresentativa di Clusone."Non lo so, questo è un mercato complicato e difficile, un mercato bloccatissimo anche condizionato dalle date fuori luogo, non sono in linea con le esigenze degli allenatori. Le squadre partono con tanti Primavera, i giocatori arrivano a scaglioni, viene quasi meno il senso della preparazione che c'era una volta. In questo momento non ci sono tanti movimenti da un po’ tutte le parti. Gli unici movimenti avvengono in attacco, è lì che si fa un po’ più di differenza, tutte le squadre cercano di avere qualcosa in più in quella zona del campo".