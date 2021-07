Dopo la vittoria dell'Atalanta contro il Pordenone,ha parlato dei nuovi e ha risposto anche a una domanda diretta su: "Pezzella e Lovato sono due profili italiani che vanno a completare la nostra rosa, l’Atalanta ha bisogno di rimpolpare la parte italiana della squadra. La mia intenzione è inserire Scalvini, Delprato, Da Riva, Piccoli sicuramente. Per me è un giocatore che può rimanere. L’Atalanta ha un ottimo settore giovanile, può contare sui suoi ragazzi. Non avete ancora nominato Musso, è un portiere che ha fatto molto bene: potrà darci un valore aggiunto. Altri? Se sarà Lovato a sostituire Romero, non avremo bisogno di molto. Scegliere tra Tomiyasu, Demiral o altri? Noi siamo a posto. Abbiamo preso Lovato, ora lo valuteremo ma siamo a posto”.