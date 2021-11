Dopo la soddisfazione di aver battuto a Torino la Juventus, Gasperini può festeggiare un altro traguardo, un altro di questi anni pieni di gioie per l'allenatore della Dea. Come riporta calciomercato.com:"Gian Piero Gasperini è stato nominato allenatore del mese di novembre in Serie A: a renderlo nota la stessa Atalanta, con una nota apparsa sul sito ufficiale.".