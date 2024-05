Finale Coppa Italia: le parole di Gasperini da Mattarella

Anche Gian Pieroha parlato al Quirinale, dinnanzi al Presidente della Repubblica Sergio, alla vigilia della finale ditra"Carissimo Presidente, grazie di cuore per l'invito" ha detto il tecnico nerazzurro nel suo discorso. "Per noi è un onore e un orgoglio essere ricevuti da Lei, questo momento acquisisce ancora più prestigio. La Coppa Italia è scolpita nella nostra storia, ora il prestigio è anche maggiore. Per noi è la terza finale negli ultimi cinque anni, risultato straordinario per noi e per Bergamo, per i nostri tifosi, che domani occuperanno tutti i posti a loro riservati, manifesto di come la meritocrazia debba essere un principio da tutelare e proteggere sempre. Auspicio che il risultato sia diverso rispetto alle altre due volte e che sia una grande partita".