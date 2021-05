Gasperini, a Sky Sport, ha parlato dopo il pari con il Sassuolo: "Siamo tutte lì, ce la giochiamo, non voglio entrare nelle polemiche arbitrali. Ci credo al secondo posto? Siamo andati in vantaggio in inferiorità numerica, siamo riusciti a trovare occasioni per fare gol. Pecca nostra: nel finale abbiamo provato a vincere, non ci siamo riusciti. Partita tutta complicata, alla fine facciamo un punto ma dobbiamo pensare alla prossima".