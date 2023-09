Non è un mistero che il rapporto tra l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini e l'ambiente della Fiorentina non sia, per dire un eufemismo, tra i migliori possibili. Nuovo capitolo di questa storia dopo il match tra le due squadre dello scorso week end. Gasperini, in conferenza stampa post partita di Europa League, ha parlato così: "È un maleducato, ogni volta che apre bocca… Lo fa un po’ con tutti, non voglio nemmeno rispondergli, io ho sempre difeso l’Atalanta. Quando l’ho fatto l’ho difesa su cose clamorose, dall’episodio di Chiesa è nato tutto. Bisogna andarlo a rivedere e metterlo sul web".