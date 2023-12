Intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di Supertele, l'allenatore dell'Atalanta, Giampiero Gasperini, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla sconfitta contro la Juve.'7 anni fa le aspettative erano completamente diverse. Siamo riusciti a competere alla pari con Milan, Inter, Napoli e Juventus, anche raccogliendo meno, ma sono state sicuramente delle prestazioni di livello. In questo momento si ha la sensazione che Bergamo voglia di più. La maggior parte delle persone ha i piedi per terra ma c’è anche parecchia gente credere di dover vincere più che di sudare la maglia. Oggi arrivare in EL non esulti più, si pensa alla Champions. Un po’ di gente sogna anche lo scudetto, non so se sarà possibile… Magari in futuro'.