Gazzetta - Lunga telefonata tra Gasperini e Comolli: il retroscena sul 'no' del tecnico alla Juventus

Dietro il "no" di Gasperini alla Juventus: la telefonata con Comolli

No, grazie. Gian Piero Gasperini sarà il prossimo allenatore della Roma , fino al 2028", così scrive la Gazzetta, che racconta nel dettaglio le ultime ore ricostruendo cosa è successo e le mosse del club bianconero per arrivare al tecnico italiano con un tentativo in extremis.Dopo che è sfumato il grande candidato, ovvero Antonio Conte, la Juventus aveva scelto Gasperini come soluzione alternativa. E in particolare Giorgiosempre più centrale, aveva lavorato per rendere possibile l'arrivo dell'allenatore. Chiellini, riferisce il quotidiano, si è speso in prima persona per far avanzare la candidatura dell’ormai ex atalantino per la panchina della prossima stagione. L’ex capitano juventino, proprio nello scenario di un ruolo sempre più centrale in società

Una telefonata che però non ha prodotto gli effeti sperati. Non è infatti bastato il tentativo del futuro direttore generale della Signora, che, si legge, in mattinata. Gasperini ha valutato per qualche ora le due opzioni che aveva tra le mani e poi ha deciso di accettare la proposta dei giallorossi, con cui era già arrivato a discorsi ben più approfonditi nella giornata di ieri.Non c'è stato evidentemente il "colpo di fulmine" e il contatto tra Gasperini e Comolli, passaggio fondamentale per poter rendere il tentativo della Juventus concreto, non ha convinto il tecnico, o per lo meno non è stato abbastanza impattante per far fare marcia indietro all'allenatore, che aveva dato la sua parola alla Roma. Comolli si metterà quindi a lavoro per trovare un altro profilo se il club dovesse decidere di non proseguire con Igor Tudor, come le mosse di questi ultimi giorni fanno pensare.