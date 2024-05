. La sua Atalanta ha vinto l'Europa League e vive una storica notte, lui in conferenza stampa racconta questa vittoria, ma spiega anche l'altro motivo per cui è speciale. Con una stoccata all'Inter per quanto sta accadendo in questi giorni: "Godiamoci la vittoria di quest'anno, dove potrà arrivare l'anno prossimo non so. Questa è una società che è cresciuta sempre, nei risultati e lo ha fatto mantenendo in equilibrio o in utile i conti. Questo è l'aspetto straordinario, perché di solito in Italia chi vince - abbiamo visto gli episodi di questi giorni - fatica, ha difficoltà a mantenere i costi. L'Atalanta invece è riuscita a vincere mantenendo la sostenibilità"."Questa cosa dei trofei è veramente una cosa che non capisco. Non credo che sono meglio di oggi pomeriggio. Ognuno ha i suoi valori, altrimenti avrebbero vinto solo la Juventus la Coppa Italia o l’Inter il campionato. Ha vinto il Lecce, ha vinto il Bologna, ha vinto il Verona che si è salvato. Ognuno ha i suoi obiettivi, una coppa per noi così prestigiosa ci voleva".- "Ora festeggiamo. Sono in una situazione in cui hai una moglie con due figli e trovi una donna bellissima... (ride, ndr). Alla fine c'è chi va da una parte e chi da un'altra".