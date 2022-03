Gasperini, poco prima del match con il Leverkusen, ha parlato così di tanti episodi avversi all'Atalanta: "Dopo l'ultima sosta abbiamo avuto una serie di partite difficili, questo ha avuto il suo peso, anche il periodo passato tra covid ed infortuni che adesso per fortuna abbiamo superato. Sicuramente ci sono stati tanti episodi particolari consecutivi in campionato, non ne parla nessuno ma io la penso diversamente e faccio un passo indietro... non ne parlo. Tutto questo ha portato ad un periodo di non vittorie, adesso speriamo di poter fare meglio".