Gian Piero, a Sky Sport, ha parlato così dopo Juve-Atalanta."Sono buone partite. Di livello. La Juve è molto forte, abbiamo fatto la nostra gara. Partita aperta, non tantissime occasioni, qualcuna loro, qualcuna noi. Prestazioni buone, certi reparti per noi, ma anche Ederson e Koop hanno giocato 90 minuti, più i tre difensori. Anche con questo caldo. Buon test. Siamo pronti? Possono succedere ancora tante cose, siamo condizionati dal mercato. In difesa dobbiamo recuperare Toloi. Siamo un cantiere aperto sicuramente, la società sta lavorando con grande attenzione. Speriamo che certe operazioni che non sono andate in porto possano andare poi in porto".