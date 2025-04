Gasperini 'avvisa' anche la Juventus: 'Ecco quanti punti servono per la Champions'

Getty Images

Gasperini, le parole sulla corsa Champions: quanti punti servono

"Risultato che vale doppio per la classifica. Siamo soddisfatti, in seguito a gare in cui abbiamo raccolto meno di quello che dovevamo e potevamo", così Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN commenta la vittoria dell'Atalanta contro il Bologna per 2-0. Un successo importantissimo per i nerazzurri che rischiavano di scendere al quinto posto in classifica.Il tecnico italiano ha fatto il punto sulla classifica e la lotta Champions: "Abbiamo ora quattro punti di vantaggio sul Bologna, con sei gare ancora da giocare: un vantaggio significativo, ma non definitivo.Certo, fare risultato contro il Milan potrebbe agevolarci, altrimenti dovremo continuare a fare punti decisivi in casa". L'Atalanta si trova terza con 61 punti, a più due dalla Juventus.

Sulla partita e cosa è cambiato rispetto alle ultime sconfitte ha poi aggiunto: "Abbiamo messo qualcosa in più, eravamo concreti. L'Atalanta deve sempre lottare così. Fare gol dopo un minuto aiuta a impostare una partita diversa".