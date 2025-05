Gasperini-Atalanta, spunta l'ipotesi addio: tra i nomi per sostituirlo anche Tudor

Getty Images

Gasperini-Atalanta, sarà addio?

Il futuro diresta incerto, dopo l’incontro con l'andato in scena questa mattina. A differenza degli anni passati — in cui il vertice stagionale avveniva negli uffici cittadini del presidente Antonio Percassi — quest’anno la riunione si è svolta nella sede operativa del club, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia.Elemento chiave dell’incontro è stata la presenza di, Co-Chairman del club, volato appositamente da Boston per assistere all’ultima gara stagionale della Dea. Martedì ha raggiunto Zingonia intorno alle 12.15, proprio mentre Gasperini lasciava il centro sportivo. I due si sono scambiati un rapido saluto dal finestrino delle rispettive auto, un gesto simbolico in un momento cruciale, come racconta Calciomercato.com.



La proposta di rinnovo e i dubbi del tecnico

Le strade possibili e le alternative per la panchina

Durante il vertice, l’amministratore delegato— affiancato dal padre Antonio, da Pagliuca e dalla dirigenza al completo — ha messo sul tavolo una proposta di rinnovo fino al 2027. L’intento è chiaro: andare oltre la semplice conferma, estendendo un progetto che al momento ha come scadenza il 30 giugno 2026.Ma per Gasperini le firme non bastano: serve una visione condivisa sugli obiettivi. Il tecnico teme di dover ridimensionare le ambizioni, soprattutto se dovessero partire pedine fondamentali come Ademola Lookman, Ederson e forse anche Mateo Retegui. A pesare ulteriormente sono le incognite difensive, tra assenze prolungate e probabili addii. Con gran parte del budget destinato al reparto arretrato, poi, ci sarebbe poco margine per rinforzare l’attacco, reparto su cui il tecnico ha sempre puntato.Per trattenerlo i Percassi — insieme al ds Tony D’Amico, rimasto a Bergamo nonostante l’interesse del Milan — devono offrire garanzie concrete: l’arrivo di rinforzi già pronti a sostituire gli eventuali partenti in attacco. In alternativa, il club potrebbe concordare con l’allenatore una stagione di transizione, con obiettivi più contenuti e un progetto di rifondazione. La terza ipotesi, ovviamente, è la separazione. In caso di addio, i nomi caldi per la panchina sono quelli di, l'attuale allenatore della Juventus e Raffaele Palladino. La decisione è attesa a breve. E da essa dipenderà il mercato estivo dell’Atalanta, tra conferme, cessioni eccellenti e la possibile apertura di un nuovo ciclo.