L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato così a Sky Sport: “Questa qualificazione è la torta, la ciliegina poteva essere qualche partita… la nostra torta è a quattro piani. Se penso a tutto l’anno solare, come ha detto Luca Percassi, a partire da giugno dell’anno scorso… abbiamo raggiunto grandi vittorie. Poi è vero, ci sono i trofei. Ma la qualificazione di quest’anno alla Champions e la finale di Coppa Italia, tanta roba. E’ stata durissima, adesso vogliamo andare in vacanza. Tante partite, dobbiamo riposare un po’ “.



SFIDA - “La squadra è stata brava anche stasera, ha fatto la sua partita. Per noi c’era il traguardo del secondo posto ma non era così forte come quello del Milan di raggiungere la Champions, all’ultima giornata sono usciti fuori i valori delle squadre che hanno lottato per un posto in Europa”.



SCUDETTO - “Penso sinceramente che l’Atalanta sia al piano più alto, però non ci tiriamo indietro. Neanche noi c’eravamo messi tra i primi quattro all’inizio della stagione, tutto l’abbiamo fatto passo dopo passo. In questo momento credo sia molto importante, per me e per la società, avere soddisfazione di quello che abbiamo. Se pensiamo più a quello che non abbiamo avuto è un problema. Nessuno si tira indietro, avremo qualche giorno e penseremo. Lottiamo contro grandi società, l’aspetto economico non è tutto ma tanto”.