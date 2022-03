Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen nell'andata degli ottavi di Europa League: "Bellissima partita, aver fatto questo tipo di gara è un grande merito e una grande soddisfazione. Dobbiamo essere felici, perché prima della partita avremmo firmato per andare in Germania con due risultati su tre. Non ho mai avuto problemi, abbiamo fatto qualche partita sottotono come succede a tutti però l'Atalanta ha fatto sempre le sue prestazioni e le sue partite quasi sempre con questa mentalità. Non sempre per colpa sua non ha raccolto quanto meritava".



'RACCOLTO MENO NON SEMPRE PER PROPRIE COLPE' - "Mi riferivo a tutte le situazioni create in campo nelle ultime gare: gol tolti gol messi, rigori tolti rigori messi. Abbiamo incontrato anche un calendario durissimo, c'è stato pure il Covid e con un attacco spuntato. Nei nostri confronti non c'è stato lo stesso rispetto, alcune cose sono state clamorosamente cancellate: dobbiamo reagire con le nostre capacità, quello che è stato fatto all'Atalanta è pesantissimo".