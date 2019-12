Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulle recenti parole di Massimiliano Allegri: ​"Sono contento che Allegri ci guardi con soddisfazione e interesse, ma tutto è legato molto al risultato, per lui era fondamentale e ne sono convinto anche io. Se riusciamo ad accontentare anche la gente meglio".



BILANCIO 2019- "Abbiamo giocato una cinquantina di gare, e questo anno rimane un anno straordinario per tutto quello che la squadra è riuscita a fare, per i risultati ottenuti e le prestazioni, per quanto abbiamo vissuto e gli apprezzamenti ottenuti ovunque, non è stato un anno casuale, già da tre anni abbiamo fatto tanti punti, siamo entrati nei preliminari e poi in Europa consecutivamente, io spero possa essere ancora competitiva nel 2020 per continuare a giocare in queste posizioni di campionato, può programmare bene il suo futuro, è cresciuta molto la società e la squadra, anche per gli introiti acquisiti oltre che per l'esperienza che mette a frutto. Con umiltà ma anche ambizione può continuare a lottare per questi obiettivi".