Gasperini ai saluti con l'Atalanta: può tornare alla Juventus?

Gian Pieroha scosso l’ambientecon una dichiarazione che lascia spazio a pochi dubbi sul suo futuro: “L'intelligenza artificiale dice che vinceremo lo scudetto nel 2033? Grande, ma non sarà più il mio caso. C'è un inizio e una fine per tutte le cose, non ci saranno rinnovi o continuità. A fine stagione vedremo se sarà il caso di andare a scadenza o meno”. Un messaggio che suona come un possibile addio al termine della stagione, con il tecnico che sembra concentrato solo sulle tredici partite restanti da qui a maggio.

Il contratto e il possibile addio

Gasperini Juve, è possibile il ritorno?

Attualmente, Gasperini è legato all’Atalanta fino al 2026, ma le sue parole fanno pensare a una riflessione già in corso sul suo futuro. Lo scorso anno, dopo il trionfo in Europa League con il 3-0 sul Bayer Leverkusen, il tecnico di Grugliasco era stato tentato da altre avventure, in particolare dal Napoli di De Laurentiis. Tuttavia, aveva deciso di restare a Bergamo per continuare il progetto e puntare a successi ancora più grandi. Ora, però, il suo ciclo potrebbe davvero essere agli sgoccioli, lasciando la Dea di fronte a un possibile nuovo capitolo della sua storia.Tra le suggestioni per il futuro, c’è chi ipotizza un possibile ritorno di Gasperini alla Juventus, club in cui ha già lavorato a livello giovanile. Tuttavia, al momento, questa ipotesi appare decisamente lontana dalla realtà. La società bianconera ha puntato con convinzione su Thiago Motta, affidandogli un progetto triennale, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva nel lungo periodo. Anche se le cose dovessero precipitare rapidamente, il nome di Gasperini non sembrerebbe essere tra le prime scelte della dirigenza juventina per un eventuale cambio in panchina, con profili diversi che potrebbero avere la precedenza in caso di necessità.