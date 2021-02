Gian Piero Gasperini è tornato sulle questioni arbitrali nella conferenza stampa della vigilia di Sampdoria-Atalanta, match dell'ora di pranzo di domani: "Ho mille difetti ma ogni volta resetto, non ricordo l'arbitro di solito. In passato Marinelli deve avermi buttato fuori come quarto uomo. Ho più problemi con questa figura che con l'arbitro: fanno finta di non sentire quando vogliono, poi magari s'inalberano. Che razza di ruolo è? Il Real fa bene a fare ricorso per Casemiro, perché non ha toccato Duvan. L'ho rivista in televisione".