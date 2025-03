Gasperini a DAZN dopo Juventus-Atalanta: 'Abbiamo ritrovato energia. Scudetto? Giusto sognare'

Getty Images

Le parole didopo la strepitosa e storica vittoria dell'Atalanta in casa della Juventus. Un 4-0 dai tratti storici per la Dea che ora si pone a tre punti dall'Inter proprio ad una settimana dallo scontro diretto. Ecco le sue parole a DAZN:BATTUTO MOTTA - "Questo è il calcio, si passa da vittorie, insuccessi, sconfitte. Va considerato il percorso, la Juve veniva da 5 vittorie. Stasera è stata una partita un po' inimmaginabile e inaspettata da tutti, ma è stata perfetta per noi".CUADRADO - "De Ketelaere ha fatto una striscia di partite molto buone, poi ha avuto un calo ma questo non toglie valore a lui, si tratta normali rotazioni di una squadra che ha già giocato 40 partite. Queste vittorie aiutano tutti a trovare condizione e morale. Caudrado stasera ha fatto vedere di che qualità dispone e non a casa ha giocato 10 anni nella Juve".

NUOVA ENERGIA - "Ho visto partite dove la Juve aveva una gamba incredibile, come con l'Inter e in occasione delle cinque vittorie di fila. Ha giocatori atleticamente e tecnicamente importanti. Noi in queste due settimane, dopo cinque mesi a giocare ogni tre giorni, abbiamo ritrovato energia. Per la prima volta abbiamo avuto a disposizione due settimane normali: tutti avevano gamba, tecnica e testa giusta. Nel finale di primo tempo dovevamo chiudere almeno 2-0. Loro hanno perso morale e poi è uscita la nostra convinzione"SCUDETTO - "La gente deve sognare. A volte le cose impossibili se ci credi fortemente possono diventare possibili. Inter e Napoli sono foritssime, domenica abbiamo l'Inter contro cui perdiamo da sette partite. Anche quello può essere un segnale. Non è mai successo per l'Atalanta di arrivare alle ultime dieci giornare a giocarsi il primo posto".