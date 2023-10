Gian Pieroa Dazn dopo Atalanta Juve."Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario forte. Siamo cresciuti nell’arco della gara, nel finale abbiamo cullato la possibilità di vincere e abbiamo avuto occasioni nitide per farlo. Siamo dispiaciuti perchè stasera ci stava"."Al di là del risultato usciamo dalla gara sapendo di essere una squadra compatta, che sa variare l’assetto. Abbiamo aggiunto giocatori importanti, hanno dato una risposta positiva che permette di allargare una rosa fino ad ora abbastanza ridotta"."Assimiliamo situazioni più facili durante le partite. Abbiamo aggiunto Kolasinac e a breve tornerà Palomino. Poi il centrocampo aiuta molto, così come gli attaccanti. Bene anche sul piano delle realizzazioni, vedo una squadra cresciuta di dimensione che può giocarsi bene certe gare".– "Mi fa contento l’atteggiamento, abbiamo fatto una buona gara. Ora recuperiamo anche Scamacca che in certe gare dava soluzioni diverse. Globalmente siamo andati bene, sono felice di Muriel perché l’ho rivisto entrare con grande energia, così come Pasalic. Diciamo che questa è stata una giornata che ci ha fatto fare un salto di qualità nella convinzione su come affrontare questo campionato".