Botte da orbi, ovviamente social, tra Maurizio Gasparri e il rapper Fedez. L'ex vicepresidente del Senato ha twittato ieri l'intenzione di querelare il cantante milanese: "Sì, riprese iniziative legali contro @Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui", le sue parole. Fedez, attraverso il seguitissimo profilo Instagram, ha spiegato ai suoi followers di non sapere il motivo dell'azione legale di Gasparri: "Se non lo pagassimo con i nostri soldi da 10 anni mi farebbe anche ridere", la battuta al vetriolo. Fedez ha inoltre ricordato quando l'onorevole aveva "dato pubblicamente della cicciona obesa a una ragazza minorenne".