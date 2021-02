Tra i giocatori valorizzati da Gian Piero Gasperini c'è anche El Cuti Romero, che l'Atalanta ha preso dalla Juventus in estate in prestito biennale con diritto di riscatto. Dopo la vittoria contro il Cagliari, l'allenatore nerazzurro ha parlato della crescita del difensore argentino: "Ha grandi qualità, non è un caso se viene dalla Juventus. E' un difensore giovane, che può crescere ancora tanto. Anche se ancora prende delle ammonizione gratuite, oggi per esempio ne ha presa una assurda. E' un aspetto sul quale deve ancora lavorare, ma il prossimo anno può diventare ancora più forte".