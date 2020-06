Paul Gascoigne, icona del calcio inglese ed ex attaccante della Lazio, ha raccontato nel nuovo libro di Harry Harris, Italia ’90 Revisited – Le storie dei giocatori, del Mondiale italiano di 30 anni fa, in cui lui era impegnato con la sua Inghilterra: “È stato il momento più bello della mia carriera. L’ho adorato fin da quando sono salito su quell’aereo. Non vedevo l’ora di giocare la Coppa del Mondo, è il sogno di ogni giocatore. Ma mi sembrava di andare in vacanza, giocavo a tennis, a ping-pong”.



SULLA JUVE – Gascoigne ha raccontato un retroscena sul suo mancato approdo alla Juve. L’inglese ha ricordato che, prima di scendere in campo contro la Germania, allo stadio lo fermò l’ex presidente bianconeri Giampiero Boniperti, che gli assicurò: “Vai a Roma e poi ti prendo alla Juve”.