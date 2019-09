Gary Neville attacca Mino Raiola. L'ex difensore del Manchester United ha parlato ai microfoni del francese Tv2, analizzando il comportamento del procuratore in relazione al suo rapporto con Paul Pogba. Il francese è assistito da Raiola, e in estate è stato cercato da Juve e Real Madrid.



Queste le parole di Neville: "Pogba voleva andare via, lo ha fatto capire chiaramente. Il suo agente è una disgrazia non solo per il Manchester United ma per tutta l'Europa. Devono smettere di lavorare con lui".