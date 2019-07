Intervistato da Radio Sportiva sulla stagione che sta per iniziare, Oliviero Garlini, ex attaccante, tra le altre, di Cesena, Lazio, Inter e Atalanta, si è soffermato soprattutto sul calciomercato attualmente in corso. Dopo aver trattatto le squadre di cui in passato è stato protagonista, l'ex giocatore, ora dirigente di calcio nel bergamasco, ha pronunciato parole al miele nei confronti del mercato della Juventus: “La Juve si sta muovendo in modo incredibile e non sarà facile per le altre colmare il gap”.