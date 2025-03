Garlando: 'Thiago Motta pensa già di conoscere tutto, si è amato troppo. Fabregas un esempio'

AFP via Getty Images

Il commento di Garlando su Thiago Motta

, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sua confronto con, alla prima stagione in Serie A con il Como: "Fabregas alla fine di ogni partita va a cercare l'allenatore avversario e gli chiede delle cose, dei consigli… L'anno scorso ha telefonato a Pioli e gli ha detto: "Ciao, mi presento, ti spiace se ti invito a cena perché devo chiederti delle cose, mi puoi dare dei consigli?"", le sue parole."E poi dall'altra parte c'è Thiago che ha fatto un campionato buono l'anno scorso e crede già di conoscere tutto, non ammette gli errori quando sono palesi… Al momento c'è questa differenza di disponibilità, di umiltà anche. Forse andando a sbattere come in questa stagione con laThiago può crescere perché bravo è bravo, però secondo me è entrato con l'atteggiamento sbagliato anche verso i giocatori, quindi filtrano dallo spogliatoio giocatori che non lo sopportano. Ha sbagliato l'impatto, forse si è sentito troppo, si è amato troppo. Come invece Fabregas che ha vinto il mondo da calciatore è entrato con umiltà in un mestiere nuovo".