Il giornalista Luigi Garlando ha commentato su La Gazzetta dello Sport il momento del Milan in relazione alla Juventus, vincitrice degli ultimi nove scudetti: "Lo scrivo da tempo: prima ancora che tatticamente e tecnicamente, la Juve va

superata eticamente. Perché 9 scudetti di fila sono prima di tutto un miracolo dell’anima. Trovare sempre le motivazioni nonostante la pancia piena, anche in provincia, anche all’ora di pranzo, in una corsa massacrante di 38 tappe. La

Juve di Conte, Allegri e Sarri è stato questo prodigio. Ora, per la prima volta c’è una squadra che, in questo senso, è più Juve della Juve: il Milan. È questo entusiasmo, covato splendidamente da Pioli, il vero segreto del primato. Mentre Pirlo si è dovuto lamentare dell’approccio dei suoi con la Fiorentina (ma anche Benevento ecc.)".