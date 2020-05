Walter Gargano, ex centrocampista di Napoli e Inter, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui si è soffermato sulla ripresa della Serie A dicendo la sua su chi vincerà lo Scudetto: “Ho il sospetto che questa volta lo Scudetto lo vince la Lazio, che gioca un grande calcio e dà l’impressione di essere una squadra unita e compatta, un gruppo che trova la sua forza da dentro. Il Napoli invece è in ritardo, ma ha le carte in regola per chiudere bene la stagione. State tranquilli, l’anno prossimo sarà di nuovo protagonista”.



SULLA SUPERCOPPA E IL GESTO ‘TENGO HUEVOS’ - “Ci stavamo giocando la Supercoppa italiana, contro la Juventus, e posso dire che ci fu discussione prima della scelta dei cinque rigoristi. Sono cose che restano fra di noi e sfioro soltanto. Io avevo disputato poco prima la Confederations Cup contro l’Italia e Buffon me lo aveva parato. Dissi: ok, vado io e cambio. E feci gol, e mi venne istintivo lasciarmi andare”.