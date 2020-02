L'allenatore del Lione. Rudi Garcia, ha parlato della sfida negli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus ai microfoni di RMC Sport. Ecco le sue parole: "Ronaldo? Lo conosciamo tutti, è uno dei migliori calciatori del pianeta. Quel che secondo me è sorprendente è cosa riesce ancora a fare. Quando arrivò in Italia, alcuni si chiedevano se la Juventus potesse realmente beneficiare di Ronaldo. Lui ha risposto velocemente a questa domanda. Resta il migliore, un giocatore in grado di fare la differenza. Dovremo assicurarci che i palloni non lo raggiungano. In caso contrario, dovremo essere bravi a difendere. Ovviamente però, non possiamo fare un piano anti Ronaldo perché hanno anche Higuain e Dybala".