"Non sappiamo dove e quando giocheremo". Ha risposto così Rudi Garcia alla domanda su Juve-Lione nell'ultima conferenza stampa, arrivata dopo il brutto ko contro il Psg. L'allenatore dei francesi ha aggiunto: "Onestamente non me ne sto preoccupando, dobbiamo solo pensare alla partita di domenica contro il Lille. Poi vedremo se giocheremo a porte chiuse o lontano dall'Italia. Lo sapremo presto".



Parole sul ritorno degli ottavi di finale in Champions League, che pongono nuovi dubbi in merito alla gara contro la Juventus, che potrebbe giocarsi anche fuori dall'Italia, stando alle sue dichiarazioni. L'allarme coronavirus ha portato al decreto di ieri, che ha ufficializzato le porte chiuse negli stadi per un mese (fino al 3 aprile), ma potrebbe non bastare. Così dopo le parole del presidente Aulas - che aveva detto: "Siamo aperti alle decisioni dell’Uefa ma alla peggio se dovremo giocare in campo neutro lo faremo" - arrivano quelle di Garcia, che danno nuove... incertezze!