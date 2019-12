Rudi Garcia ritrova la Juventus. L'ultima volta che il tecnico francese ha messo piede all'Allianz Stadium la "sua" Roma perse 3-2 tra le polemiche per due calci di rigore assegnati alla squadra bianconera. La partita "del violino", per intendersi. Il tecnico francese ha vinto solo due delle sei partite allenate contro i bianconeri che invece hanno portato a casa tre sfide. Un solo pareggio tra Garcia e la Juve. A febbraio manca ancora una vita ma già non si pensa ad altro.