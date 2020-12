L'allenatore del Lione, Rudi Garcia, intervenendo in conferenza stampa nel post match contro il Paris Saint-Germain, ha esaltato le prestazioni di Mattia De Sciglio: "Sono molto soddisfatto di De Sciglio, ha giocato molto bene nell'ultima gara contro il Metz, è entrato in partita alla grande, ha giocato ad alto livello, come sa ffare lui. Prenderlo è stata un'ottima scelta perché Dubois non aveva più un concorrente. Il suo punto di forza è che può giocare sia a destra che a sinistra, se fosse necessario potrebbe fare anche il centrale".