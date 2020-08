Rudi Garcia, parlando ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, ha toccato anche il tema dei numerosi messaggi di congratulazioni ricevuti dopo aver eliminato la Juventus agli ottavi di finale con il suo Lione: "Di messaggi in totale ne ho ricevuti tanti, più di 500, e non sono riuscito a rispondere a tutti. Dalla Juve? Dall'Italia ne ho ricevuti molti che mi hanno onorato, non solo da personaggi appartenenti al mondo del calcio ma anche da attori o cantanti".