Segreti e curiosità di Rudi Garcia, l'allenatore del Lione che ha eliminato la Juventus dalla Champions League: a raccontarli è la compagna e giornalista Francesca Brienza, ai microfoni de L'Equipe. La Brienza spiega che il mestiere di allenatore "ti divora: non c'e' sabato e non c'e' domenica, non hai tempo per te, quando vinci vince tutto il mondo e quando perdi sei solo. Ma io ho imparato da lui a relativizzare vittorie e sconfitte. Ma non durerà tutta la vita, oltre tutto Rudi allena già da tanto. Io condivido Rudi con i suoi giocatori. Mi piace viaggiare, ma ho detto a Rudi che a Lisbona andrò se va in finale".