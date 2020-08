Il Lione di Rudi Garcia elimina la Juventus dalla Champions League, e il pensiero di molti tifosi va a Francesca Brienza, fidanzata dell'allenatore francese ma anche tifosa giallorossa doc ed ex conduttrice di Roma Tv (i due si sono conosciuti durante la permanenza del tecnico nella Capitale). Doppia esultanza per lei ieri sera, vista l'eterna rivalità coi bianconeri? È stata la stessa giornalista, dopo aver fatto i complimenti al compagno, a "frenare" i suoi follower attraverso una Instagram story subito dopo la partita: "Mi state taggando ovunque, e non parlo solo degli amici romanisti - le sue parole - Contenetevi, e siate sportivi soprattutto. Non si fa così!"



Gli ultimi scatti "social" di Francesa Brienza nella nostra fotogallery