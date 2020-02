L'allenatore del Lione, Rudi Garcia, si è concesso ad una lunga intervista al Corriere dello Sport. Tra i tanti temi toccati dal tecnico francese, anche quello scottante della Champions League, che vedrà naturalmente il suo Lione incontrare la Juventus. La stessa Juve che, secondo Jurgen Klopp dovrebbe essere la favorita per il successo finale. Ecco le sue parole: "Non so se la Juve sia la favorita, ma so che la loro priorità è riuscire a vincere, dopo tanti Scudetti. Non credo che Ronaldo sia andato alla Juve per vincere solo in Italia. Lo stesso discorso, vale anche per il Psg".