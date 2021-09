Rudi Garcia è attualmente senza panchina e ha fatto le seguenti affermazioni a Radio Marte: "Ho il lusso di avere un po’ di tempo per me e per miei affari, per stare con la mia famiglia. Cose che spesso non capitano agli allenatori.Ho anche rifiutato una proposta da chi gioca la Champions, ma il progetto lo devi sentire, avvertire l’intuizione che dove vai puoi fare qualcosa di bello, come quando sono andato alla Roma»."Sì, siamo stati veramente vicini al titolo il primo anno con la Roma. In Italia ci sono tante squadre forti con tanti grandi allenatori. Forse torno, vediamo!Seguo e seguirò la Serie A con molta attenzione."