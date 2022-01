Le parole di Maurizio Ganz in conferenza stampa, alla vigilia di Juventus-Milan, finale di Supercoppa Femminile:



PRECEDENTE IN CAMPIONATO – “Per essere al pari della Juve non bisogna sbagliare nulla, anche se sei perfetto non basta. A Torino una grandissima gara, da quello dobbiamo capire cosa fare di più. Contro questa Juve è difficile pensare a qualcosa di diverso ma noi stiamo bene fisicamente e siamo orgogliosi di aver battuto la Roma e giocarci una finale”



FORMAZIONE – “Cambieremo poco e niente, dobbiamo capire come affrontare la Juve. Abbiamo fatto una grande gara contro la Roma, giocando bene nel primo tempo, dovremo cercare di sfruttare le poche occasioni che riusciremo a creare”



CONTRO LA ROMA – “Abbiamo perso una finale di Coppa Italia immeritatamente. Non è stata una rivincita, dobbiamo essere consapevoli di essere un’ottima squadra. Una vittoria voluta e costruita”



CRESCITA – “Consapevolezza che siamo il Milan e dobbiamo riuscire a dare il massimo. Il calcio è cambiato, la squadra fa molto, ho un gruppo largo e tutte devono lottare per una società che sta dando molto”



JUVE – “Ci aspettiamo la solita Juve, con qualità fisiche e tecniche, che ti può mettere in difficoltà in maniere diverse. Faccio i miei complimenti a mister Montemurro, in Champions ci fanno vedere partite incredibili e siamo orgogliosi di vedere una squadra italiana così in Europa. Sono felice per la Juve, ovviamente in campionato spero in alcuni passi falsi”



PIEMONTE – “Ha fatto una grande partita, ci ha dato tanto entusiasmo è una lottatrice ma è brava anche tecnicamente. Arriva da un periodo dove giocava poco ma può essere un’arma in più”