Le parole di Maurizio Ganz a La7:"Abbiamo preparato la partita con fatica. In settimana ci siamo allenate con poche giocatrici ma hanno dato tutto. Contento per la vittoria sofferta. Arrivavamo dalla brutta sconfitta nel derby ma giocare questo calcio contro la Juventus mi fa dire grazie alle giocatrici che danno il massimo che si vinca o che si perda"."I dettagli sono il cercare di non subire gol ma soprattutto di farli, oggi li abbiamo fatti. Partita importante, non far punti oggi sarebbe stato un disastro, tre punti pesantissimi e sono felice, grazie alle ragazze, è la prima volta dopo il 2-2 a Monza. Oggi abbiamo vinto meritatamente e questo da più valore alla partita"."Bergamaschi è il nostro capitano in campo e fuori. Sa che maglia indossa e che ruolo ha, lo fa magnificamente in campo e fuori. Piemonte ha fatto benissimo. Asllani è stata grande, ma oggi si vince tutti. Credo che abbiamo fatto un grande lavoro".