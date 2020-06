Ci sarà anche l’attaccante della Juventus e della nazionale argentina Paulo Dybala tra le superstar internazionali del calcio e della musica che si sfideranno in un torneo globale FIFA 20 nell’ambito del più grande evento di beneficenza per gli e-sports mai organizzato: Gamers Without Borders.

Gli appassionati si riuniranno da venerdì 5 giugno a domenica 7 giugno sfidandosi per beneficienza, con un montepremi del valore di 100.000 dollari per partita che sarà donato a enti internazionali per attività di soccorso legate al Covid-19.



Paulo Dybala sarà protagonista del match di apertura in programma venerdì 5 giugno alle ore 19.45 contro la stella della nazionale inglese e del Tottenham Hotspur, Dele Alli.

Tra le altre celebrità impegnate nell’iniziativa, provenienti sia dal mondo calcistico che musicale, troviamo João Félix (Atletico Madrid) che sarà impegnato in un derby portoghese – in programma domenica 7 alle ore 18.45 - contro la punta ex Milan Andre Silva, e il componente della band One Direction Liam Payne.

Gamers Without Borders ha riunito oltre 120.000 gamers da 72 Paesi in solo quattro settimane, con appuntamenti dedicati ai più popolari titoli in commercio. Grazie a queste cifre, è il più grande evento e-sports per beneficienza di tutti i tempi.

Organizzata da SAFEIS (Saudi Arabian Federation for Electronic and Intellectual Sports), l’iniziativa ha già permesso la donazione di 8,5 milioni di dollari a enti internazionali di beneficienza nella lotta al Covid-19. Tra gli enti beneficiari, vi sono organizzazioni come GAVI, UNICEF, Direct Relief, International Medical Corps, King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KSRELIEF), Norwegian Refugee Council, International Telecommunications Union.

I tifosi potranno assistere a questo weekend di eSports in più lingue su Twitch, YouTube, Facebook e Huya.

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo watch.gamerswithoutborders.com/.

Gli eventi Gamers Wityhout Borders sono supportati – in qualità di partner tecnico – dalla più grande azienda per l’organizzazione di eventi e-sports, ESL, permettendo la fruizione della migliore esperienza possibile sia per i gamers sia per i visitatori.

Puoi rimanere aggiornato su tutte le notizie in merito all’appuntamento seguendo i profili social media ufficiali dell’evento:

Twitter / Instagram: @GWBPS

YouTube: Gamers Without Borders: @GWPBS

Facebook: Gamers Without Borders: @GWBPS