Alessandro Gamberini, ex difensore della Fiorentina, parla a Sky Sport del momento della Juve analizzando un dato sui gol: il 67% di quelli segnati dalla Juve in questa Serie A arriva dagli attaccanti. "Sono numeri che dipendono da tante dinamiche, situazioni che non posso giudicare. A vederli così sono numeri che suggeriscono che manca qualcosina. Cinque gol a oggi (riferito alle reti segnate sia da Gonzalo Higuain che da Paulo Dybala ndr), dopo più di mezzo campionato sono pochi, e forse manca qualcosina dal centrocampo".