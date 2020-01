Enzo Gambaro, ex Napoli e Milan, oggi opinionista televisivo, ha parlato a Radio Sportiva del futuro di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in passato accostato anche alla Juve: "Per lottare fino alla fine per lo scudetto l'Inter ha bisogno di un usato sicuro come attaccante di scorta, un centrocampista in grado di garantire qualche gol e un esterno in grado di giocare su entrambe le fasce. L'Inter deve allungare la rosa, anche perché dovrà giocare anche l'Europa League. Il Parma ha un ds come Faggiano che sa lavorare benissimo, ha preso Kulusevski dalla Primavera dell'Atalanta ed è diventato la rivelazione del campionato. Milan? Ultimi mercati negativi, se sei costretto a prendere, con tutto il rispetto per Ibrahimovic, un 38enne a gennaio significa che hai sbagliato le scelte. Si vocifera di un cambio di proprietà del Milan e di un possibile arrivo di Guardiola sulla panchina rossonera".