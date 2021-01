Il giornalista de La Repubblica Emanuele Gamba ha analizzato nell'edizione odierna la partita di ieri tra Juventus e Udinese e la chiave tattica di svolta per la squadra di Pirlo: "La novità della Juve è la vittoria in contropiede, con l’essenzialità di un sistema in tre mosse: rubare palla, verticalizzare subito e mettere in moto due che sanno correre in avanti e poi piazzare il tiro bene come pochi altri, ovverossia Ronaldo e Chiesa. Cristiano l’ha fatto per due volte, con impassibile e ripetitiva implacabilità, arrivando a quota 14 gol in 11 presenze".