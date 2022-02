Le parole di Sara Gama a Juventus Tv, per presentare la partita della Juventus Women contro l'Hellas Verona.





INTER - "Abbiamo strappato un pareggio, la partita è stata complicata, però noi cerchiamo sempre di combattere fino alla fine e la cosa ci ha premiato. Abbiamo fatto tanto gioco ma non siamo state abbastanza incisive, ma quello che conta è il pareggio che torna buon per il ritorno. Lo spirito non cambia mai, in un momento di calo fisiologico, riusciamo comunque a portare punti a casa ed è importante. abbiamo tirato tanto nei primi mesi, ci sta che in questo periodo ci sia un calo, cerchiamo di fare il meglio per portare a casa punti"



TESTA - "Siamo serene, abbiamo fatto due pareggi ma è fisiologico. Domenica affrontiamo la sfida con la giusta unità cercando di ritrovare più incisività e piccole cose che non sono al meglio. La prendiamo come sfida e vogliamo tornare a prendere i 3 punti"



VERONA - "Una squadra da affrontare con le nostre caratteristiche, a noi non importa chi abbiamo di fronte, partiamo da noi, dobbiamo fare il nostro gioco ed essere concrete, puntiamo su questo. Il Verona ha fame di punti e come tutte le squadre va affrontata con tensione alta perché non esistono partite facili"



CONTRO IL LIONE ALLO STADIUM - "Sarà molto bello, è la seconda che giocheremo allo Stadium contro di loro. Non dico niente, siamo molto contente, un quarto di Champions dopo un percorso straordinario, dopo un girone di ferro, abbiamo lasciato a casa il Chelsea vice campione d'Europa, qualcosa di straordinario. Adesso il Lione che ha vinto 5 Champions, dall'altra parte ci siamo noi che siamo un gruppo compatto che è migliorato sotto tanti aspetti. Un'altra serata magica dove cercheremo di fare di tutto per conquistare un altro passaggio, con umiltà è questo che cercheremo di fare"