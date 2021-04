Sara Gama è stata ospite di Fabio Fazio su Rai 3. Queste le parole della capitana della Juventus Women e della Nazionale azzurra femminile, a partire dagli impegni con l'Italia in vista degli Europei dell'anno prossimo: "Cominciamo dall'amichevole contro l'Islanda (domani alle 16, ndr) che ci è utile dopo aver messo in saccoccia la qualificazione. Gli Europei in Inghilterra poi saranno un'esperienza straordinaria: potremo competere con alcune tra le migliori nazionali del pianeta, potrebbe essere anche più complicato dei Mondiali."

ALLA JUVE DA QUANDO È NATA LA SQUADRA - "Il primo anno in bianconero, il 2017, è stato molto particolare: era tutto una grande scoperta! In passato avevo giocato in squadre importanti, pure nel Paris Saint-Germain, ma arrivare qui a casa mia, alla Juventus, è stato importante".

ROLE MODEL - "Quando mi hanno proposto di diventare una Barbie mi ha fatto un po’ sorridere. Da piccola preferivo tirare calci a un pallone che giocare con le bambole. Ma il messaggio che ci stava dietro l'ho trovato un cerchio che si chiude, perché in alcuni settori ha abbattuto tante barriere ha dimostrato alle bambine che possono diventare cosa vogliono".

L'AUGURIO - "In bocca al lupo a Evelina Christillin per le elezioni al 45° Congresso FIFA".