Durante la conferenza stampa di presentazione degli ottavi di finale - domani l'Italia affronterà la Cina per continuare il sogno Mondiale -, Sara Gama, il capitano della Juventus e delle azzurre ha commentato l'assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi invernali del 2026. "Questa è davvero una bellissima notizia - le parole della centrale bianconera -, è importante per tutto il paese portare avanti eventi del genere a casa nostra. Dunque, congratulazioni a chi ha riportato le Olimpiadi da noi. Speriamo che allora sia di buon auspicio. Speriamo che si riesca a organizzare una competizione per il calcio femminile in Italia, e che lo si faccia presto".